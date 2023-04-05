Филипп Киркоров назвал Новосибирск фантастически красивым и чистым

Филипп Киркоров назвал Новосибирск красивым городом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Новосибирске 5 апреля проходит концерт Филиппа Киркорова. Но в город исполнитель приехал заранее, и даже успел посоветоваться с другом-блогером Давой, родившемся в Новосибирске, насчет мест, которые можно посетить. Поп-король также отметил, что наш город сильно изменился в лучшую сторону.

— Вообще, город фантастически красивый, он так преобразился! Он очень красивый и чистый, — поделился впечатлениями Филипп в разговоре с блогером по видеосвязи. Запись звонка опубликовали в официальной группе певца ВКонтакте.

В Новосибирске артист успел сходить в кинотеатр «Победа» и посмотреть там фильм «Элвис», а также планировал посетить могилу Татьяны Снежиной. Одну из главных достопримечательностей города — оперный театр — Киркоров мог наблюдать прямо из окна своих апартаментов.

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