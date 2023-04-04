«Где потусить?»: Киркоров посоветовался с Давой, куда сходить в Новосибирске — выбор Филиппа вас удивит

Филлип Киркоров посоветовался с Давой, какие места посетить в Новосибирске.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Певец Филлип Киркоров узнал у Давы, куда стоит сходить в Новосибирске. Видеозвонком с сибиряком-музыкантом артист поделился в группе в соцсетях.
— Я хочу съездить на могилу певицы Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». А сейчас я в кинотеатре «Победа» — для меня одного будут показывать голливудский фильм, — рассказал во время звонка Киркоров.
Дава посоветовал другу прогуляться по набережной или сходить в НОВАТ. Певец ответил, что видит театр из своих апартаментов.
— Город фантастический, красивый. Он так преобразился, он такой чистый! — отозвался о Новосибирске Киркоров.
В финале разговора поп-король пообещал «потусить» за приятеля:
— А где потусить? — спросил Киркоров у Давы.
— Хороший вопрос, я уже 6 лет не тусил в Новосибирске, — растерянно ответил исполнитель.
— Давай завтра я за тебя потушу.. потусю! — предложил Киркоров.
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