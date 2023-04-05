Стало известно, когда в Новосибирске откроют сезон проката электросамокатов

Стало известно, когда в городе появятся первые электросамокаты. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Стали известны сроки открытия сезона электросамокатов в Новосибирске. В пресс-службе Urent сообщили, что запуск сезона зависит от погоды. Самокаты появятся на улицах Новосибирска, когда в городе растает весь лёд и дороги будут сухие, а прогноз будет обещать плюсовую температуру в ближайшие две недели.

Сезон самокатов уже открыли в Москве, Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске и других городах. Однако из-за снегопада в Санкт-Петербурге кикшеринг Whoosh временно приостанавливал работу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что самокаты проиграли суд мэрии Новосибирска, и теперь представители кикшеринга обязаны выплачивать штрафы за парковку в неправильных местах.

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