Самокаты проиграли суд мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска выиграла суд против кикшеринговых компаний.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэрия Новосибирска выиграла суд против компаний по прокату самокатов Whoosh и Urent. Теперь представители кикшеринга обязаны выплатить муниципалитету штрафы за каждую парковку в несанкционированных местах – возле входов в метро, на мостовых переходах, дорогах и пешеходных дорожках. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Судебные решения были вынесены еще в октябре прошлого года, но компании попытались их оспорить. 18 января Арбитражный суд Новосибирской области оставил апелляционную жалобу компании Whoosh без удовлетворения. Судебные решения вступили в законную силу.
– Организациям запрещено размещать на муниципальных земельных участках и земельных участках, где государственная собственность не разграничена, парковочные места для электросамокатов без разрешений на использование этих земель, – объяснили в мэрии.
За каждую такую парковку компании «Вуш» и «Юрентбайк.ру» обязаны будут выплатить муниципалитету по 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно, плюс госпошлину.
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