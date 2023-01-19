Самокаты проиграли суд мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска выиграла суд против кикшеринговых компаний. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэрия Новосибирска выиграла суд против компаний по прокату самокатов Whoosh и Urent. Теперь представители кикшеринга обязаны выплатить муниципалитету штрафы за каждую парковку в несанкционированных местах – возле входов в метро, на мостовых переходах, дорогах и пешеходных дорожках. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Судебные решения были вынесены еще в октябре прошлого года, но компании попытались их оспорить. 18 января Арбитражный суд Новосибирской области оставил апелляционную жалобу компании Whoosh без удовлетворения. Судебные решения вступили в законную силу.

– Организациям запрещено размещать на муниципальных земельных участках и земельных участках, где государственная собственность не разграничена, парковочные места для электросамокатов без разрешений на использование этих земель, – объяснили в мэрии.

За каждую такую парковку компании «Вуш» и «Юрентбайк.ру» обязаны будут выплатить муниципалитету по 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно, плюс госпошлину.

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