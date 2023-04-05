Новосибирцам грозит реальный срок за сбор краснокнижных грибов и растений

Новосибирцам грозит реальный срок за сбор грибов и растений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцам может грозить тюремный срок за сбор краснокнижных грибов и растений. Накануне Госдума приняла закон, который устанавливает за это уголовную ответственность. Жителей региона предупредил в своём Telegram-канале глава министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Он отметил, что по статье 260 УК РФ наказание будет грозить браконьерам, которые совершили преступление с прямым умыслом, а не, например, случайно задели гриб во время прогулки по лесу. Ранее по этой статье можно было привлечь только за незаконную вырубку деревьев, кустарников и лиан.

Максимальное наказание за сбор краснокнижных растений – лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Кстати, в числе особо редких грибов – мутинус собачий, который часто находят новосибирцы в лесах региона.

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