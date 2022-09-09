Жительница Новосибирска нашла на даче редкий гриб неприличной формы

Редкий гриб «Мутинус собачий» нашла на даче жительница Новосибирска. Фото: Грибы и грибные места НСО

Жительница Новосибирска нашла на своем дачном участке гриб неприличной формы. Фотографию дикороса она выложила в группе «Грибы и грибные места НСО».

Сибирячка не знала, как называется находка, поэтому обратилась за помощью к опытным грибникам. По ее словам, она уже видела данный вид на даче, только это было в прошлом году.

В комментариях женщине рассказали, что это «Мутинус собачий». Он встречается достаточно редко и считается несъедобным.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы нашли в лесу редкий красный гриб необычной формы с неприятным запахом. Это оказался как раз «Мутинус собачий».

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