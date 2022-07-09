Новосибирцы нашли в лесу редкий красный гриб необычной формы с неприятным запахом

Новосибирцы нашли в лесу краснокнижный гриб с неприятным запахом. Фото: Грибы и грибные места Новосибирск.
Новосибирцы нашли в лесу возле станции Матвеевка странный гриб Мутинус собачий. Он имеет вытянутую форму и резкий неприятный запах.
Фотографии необычной находки грибники опубликовали в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Мутинус занесен в Красную книгу Новосибирской области.
Этот гриб вырастает из яйца и разносит вокруг себя отвратительный аромат. Если насекомое решит полакомиться кусочком такого гриба, он начнет разлагаться и через пару дней сгниет.
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