Новосибирцы нашли в лесу редкий красный гриб необычной формы с неприятным запахом

Новосибирцы нашли в лесу краснокнижный гриб с неприятным запахом. Фото: Грибы и грибные места Новосибирск.

Новосибирцы нашли в лесу возле станции Матвеевка странный гриб Мутинус собачий. Он имеет вытянутую форму и резкий неприятный запах.

Фотографии необычной находки грибники опубликовали в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Мутинус занесен в Красную книгу Новосибирской области.

Этот гриб вырастает из яйца и разносит вокруг себя отвратительный аромат. Если насекомое решит полакомиться кусочком такого гриба, он начнет разлагаться и через пару дней сгниет.

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