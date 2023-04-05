Жительница Новосибирска помогла добраться до аэропорта семье, оббегавшей пробку по обочине

В Новосибирске неравнодушная автомобилистка подвезла семью, бегущую до аэропорта. Фото: стоп-кадры видео АСТ-54.

Семья, бежавшая по обочине до аэропорта с детьми, успела на самолет благодаря помощи неравнодушной автомобилистки. Об этом мать семейства сообщила в Telegram-канале ACT-54 Black.

– Хочу выразить огромную благодарность девушке Марине, которая вчера подвезла нас, бегущих с детьми, там, где пробка уже рассосалась, – рассказала сибирячка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что супруги опаздывали на рейс из-за огромной пробки на Толмачевском кольце, и в какой-то момент просто решили выйти из машины.

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