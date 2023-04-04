В Новосибирске семья с детьми решила оббежать пробку по обочине, чтобы успеть в аэропорт

Пробка получилась из-за аварии большегруза и иномарки. Фото: Самсонова Виктория

Семье с двумя детьми пришлось спешиться и бежать в аэропорт Толмачёво по обочине в Новосибирске. Во вторник, 4 апреля, видео пары с двумя детьми появилось в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, как впереди бежит женщина, держа за руку своего ребёнка. За ними поспевает мужчина с малышом на плечах. Вероятнее всего, супруги опаздывали на рейс из-за огромной пробки на Толмачевском кольце, и в какой-то момент просто решили выйти из машины.

Затор получился из-за аварии: большегруз врезался в иномарку. По данным сервиса 2ГИС, восстановилось спустя некоторое время.

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