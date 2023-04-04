«Зацепилась спиной за острый край забора»: в Новосибирске спасли дворнягу, застрявшую в дыре возле стройки

В Новосибирске спасатели достали собаку из дыры в заборе. Фото: Спасатели МАСС.

В центре Новосибирска на улице Писарева дворняга, живущая на стройке, застряла в дыре в заборе. Как рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», собака в очередной раз перебегала через дыру, но зацепилась спиной за острый порванный край профлиста.

Инцидент произошел днем 3 апреля, спасателей вызвали неравнодушные прохожие. Спасатели нашли собаку, аккуратно освободили ее и отпустили на волю: на территории стройки её уже поджидал второй пёс.

Дворняга зацепилась спиной за острый край профлиста, когда в очередной раз захотела пролезть через дыру. Фото: Спасатели МАСС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как спасатели вызволили застрявшую на острове посреди Оби дворнягу.

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