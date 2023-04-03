«Узнает близких, улыбается и плачет»: 5-летний мальчик, чья семья погибла в ДТП под Новосибирском, месяц находится в больнице

Вся семья ребенка погибла в ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО

5-летний мальчик, семья которого погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, уже месяц лежит в больнице. Он получил серьезные травмы, но, как рассказали КП-Новосибирск родные мальчика, сейчас он уже начал реагировать глазами на передвижения, узнавать близких и даже смог поговорить с друзьями из детского сада по видеосвязи.

— Он узнал бабушку — маму его мамы, она круглые сутки находится с ним в больнице, узнал дедушку по видеосвязи, когда ему говорят «привет» — он машет ручкой, когда спрашивают «как дела? » — показывает «класс». Вчера разговаривал с другом из садика по видеосвязи: друг рассказывал, что у него выпал зуб, наш мальчик тоже показал свои, что тоже выпали. Он улыбается и плачет, показывает эмоции, это уже огромный шаг, — рассказали КП-Новосибирск родные мальчика. — Ножки еще в гипсе, но самочувствие понемногу улучшается. Впереди — длинный период реабилитации.

Напомним, случилось ДТП 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Молодая семья с двумя детьми ехала в Камень-на-Оби на автомобиле «Хонда Цивик» и разбилась в аварии. На месте погибли 33-летний водитель, его 3-летний сын. Женщину 30-ти лет и старшего ребенка, 5-летнего мальчика, госпитализировали в тяжелом состоянии. Сибирячка умерла в реанимации. Остался в живых только старший сын.

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