Глава СКР Бастрыкин поручил проверить причины утечки соляной кислоты из вагона в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить, почему на железной дороге в Новосибирске протек контейнер с соляной кислотой. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, почему в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из вагона грузового поезда, и доложить ему о результатах. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент произошел утром 2 апреля. По железной дороге на станции Инская в Первомайском районе растеклась опасная химическая жидкость. Как сообщили в пресс-службе «РЖД», для ликвидации протечки вагон отправили на специализированный путь.

В Восточном МСУТ СК России организовали доследственную проверку. Александр Бастрыкин поручил начальнику ведомства доложить ему об обстоятельствах ЧП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber