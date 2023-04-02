Соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске

Течь соляной кислоты устраняют спецслужбы. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Утром в воскресенье, 2 апреля, в Первомайском районе Новосибирска из вагона грузового поезда вылилась соляная кислота. Инцидент произошел на станции Инская. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– При проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты из погруженной в железнодорожный контейнер емкости, – рассказала Евгения Чиханчина.

Спецслужбы принимают все необходимые меры, чтобы устранить протечку и ликвидировать последствия разлива. Выясняются причины инцидента.

Транспортная прокуратура проверяет, были ли исполнены требования закона по вопросам перевозок опасных грузов.

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