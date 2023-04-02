Следователи начали проверку после падения гимнаста в Новосибирском цирке

Следователи начали проверку после падения акробата в цирке. Фото: стоп-кадр.

После падения акробата во время выступления в Новосибирском цирке началась доследственная проверка по уголовной статье о нарушении требований охраны труда. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи проводят осмотр места ЧП, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, в каком состоянии сейчас находится артист, рухнувший с турника. После того, как гимнаста вынесли с манежа его коллеги, представление продолжилось. Директор шоу сообщила, что сейчас акробат находится на больничном, ему выплатят компенсацию согласно трудовому кодексу.

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