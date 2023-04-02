В Новосибирском цирке акробат сорвался с турника головой вниз

В Новосибирском цирке гимнаст рухнул вниз во время представления. Фото: Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе".

В воскресенье, 2 апреля, в Новосибирском цирке во время трюка сорвался акробат. Инцидент произошел во время шоу «Бурлеск». Пострадавший артист-гимнаст Илья Закревский рухнул головой вниз.

Около 14:00 гимнаст сорвался с турника. После того, как пострадавшего вынесли с арены, представление продолжилось. Акробата увезли в НИИТО.

– Врачи уже его осмотрели и МРТ сделали. Все обошлось растяжением и сотрясением. Сейчас его здоровью и тем более жизни ничего не угрожает, – рассказала КП-Новосибирск директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская.

В Telegram-канале центра сообщили, что артист не терял сознание, и паралича конечностей тоже удалось избежать. Однако Илья останется в стационаре на пару дней. Следующее шоу запланировано на следующие выходные.

Артисту выплатят компенсацию за травму на производстве. Сейчас у Ильи официальный больничный.

В пресс-службе НИИТО на запрос КП-Новосибирск ответили, что не могут раскрыть любую информацию о пациенте из-за врачебной тайны.

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