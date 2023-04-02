Новосибирцы за сутки подали более 10 тысяч заявлений на запись детей в первый класс

В Новосибирской области за сутки поступило более 10 тысяч заявлений по записи в 1 класс.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Новосибирской области за первый день подали более 10 тысяч заявок на запись детей в первые классы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Большинство заявлений было подано в электронном формате. Как отметили в облправительстве, в прошлом году за первый день приняли в 4 раза меньше заявок.
Глава Минцифры Новосибирской области Сергей Цукарь уточнил, что, несмотря на ажиотаж, технических неполадок не произошло.
При возникновении трудностей по подаче заявлений на прием ребенка в первый класс через сервис Госуслуг можно обратиться в министерство по телефону: 8 (383) 238-77-77.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала подробную инструкцию для родителей первоклассников.
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