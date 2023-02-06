Запись детей в первый класс в Новосибирске в 2023 году: дата начала, как подать заявление

Запись в 1 класс начнется с 1 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Записать ребенка в школу - задачка для родителей непростая. Собрать нужные документы, написать заявление… Как пройдет запись детей в первый класс в Новосибирске в 2023 году - в нашем материале.

КОГДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первый этап начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Сначала примут заявления от льготников: родителей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Возможность попасть в выбранную школу есть и у тех детей, у которых там уже работают родители или учатся братья и сестры.

Заявления от тех, кто живет дальше от школы, будут принимать с 6 июля 2023 года до 5 сентября, пока будут свободные места. Подать заявление нужно не позднее 5 сентября. Решение о зачислении школьника должны принять в течение трех рабочих дней после подачи документов.

Подавая заявление, вы можете выбрать до трех школ, находящихся в одном районе.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

1. Заявление с просьбой о зачислении ребенка в первый класс с указанием ФИО, даты рождения и места жительства ребенка и ФИО родителей (законных представителей).

2. Паспорт или документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей).

3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство.

4. Справка о месте проживания родителей и ребенка.

В отдельных случаях понадобится свидетельство о рождении брата или сестры, если они уже учатся в выбранной школе, и справка с работы родителей, подтверждающей право на льготное зачисление.

Если ребенку меньше 6,5 года или больше 8 лет, то также понадобится разрешение комиссии местного органа управления образованием.

Если ребенок не является гражданином России, то надо добавить еще нотариально заверенную копию документа, на основании которого ребенок имеет право находиться на территории России.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Есть несколько способов подать документы в школу на запись в первый класс. Например, можно прийти в школу лично. Но более удобный вариант - подать копии документов в МФЦ или на портале Госуслуги. Результаты и решение о зачислении появятся через несколько дней в личном кабинете. Если вы выбрали второй вариант, то в школу нужно будет принести оригиналы документов.

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