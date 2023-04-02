Глава СКР Бастрыкин потребовал выяснить причину ДТП с автобусом под Новосибирском

Бастрыкин взял на контроль ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смертельного ДТП с автобусом на трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, автобус с 47 пассажирами попал в аварию с Chevrolet Niva, перевернулся и вылетел в кювет. В аварии пострадали 11 человек, в том числе дети, погиб один мужчина. Трое пострадавших обратились в больницы за помощью.

Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку и доложить ему о причинах аварии.

Напомним, после ДТП было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

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