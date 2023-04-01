Возбуждено уголовное дело после того, как в аварии с автобусом в Новосибирской области пострадали 11 человек

В ДТП с автобусом и иномаркой под Новосибирском пострадали 11 человек. Фото: ГУ МВД по НСО.

После того, как на трассе Новосибирск - Павлодар автобус с 47 пассажирами попал в аварию с Chevrolet Niva, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

— По факту дорожно-транспортного происшествия следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла утром 1 апреля. В ней пострадали 11 человек, включая детей, 39-летний водитель Chevrolet Niva погиб.

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