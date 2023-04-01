Водитель Chevrolet погиб, еще восемь человек пострадали. Фото: ГУ МВД по НСО.

1 апреля в 11 часов утра на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» перевернулся автобус с 47 пассажирами. До того, как съехать в кювет, он столкнулся с иномаркой Chevrolet Niva. К сожалению, не обошлось без жертв: водитель легковушки погиб.

У нескольких очевидцев авария случилась прямо на глазах.

— Автобус был в нормальном состоянии. Ехал нам навстречу: он в сторону Ордынки, а мы в город. Потом я увидела, как он начал вилять по всей трассе. Я начала притормаживать — он же буквально за секунду оказался на боку. Когда я вышла из машины и к автобусу подбежала, даже не сразу заметила «Ниву». Потом увидела мальчика на вид лет 12, он вышел из машины весь в крови и слезах. У него была страшная истерика, не могла долго успокоить. Мальчик говорил, что в аварии был виноват именно автобус, что папа просто сознание потерял, хотя было видно, что его отец уже погиб. Ребенка отправили в больницу с проезжающей машиной, — рассказала КП-Новосибирск очевидец Тина Шленская.

Водители бросились разбивать стекла в автобусе. Фото: кадры из видео // предоставлено очевидцем.

Из завалившегося набок автобуса пассажиры не могли выбраться. Им на помощь бросились проезжающие мимо водители. Подручными средствами они начали выбивать стекла.

—Я еще двум женщинам из автобуса дала посидеть у меня в машине, пока скорую ждали. Им было плохо, наверняка они получили травмы, — говорит Тина Шленская.

Тем временем в пресс-службе минздрава ответили, что пострадавших оказалось восемь человек. Кроме водителя Chevrolet, больше погибших пока нет.

Очевидцы сняли на камеру последствия аварии. Фото: кадры из видео // предоставлено очевидцем.

— Пострадали двое детей и шестеро взрослых. Они доставлены в Ордынскую центральную районную больницу. После осмотра и обследования госпитализировали одного ребенка и двоих взрослых, у них состояние средней степени тяжести, — сообщили в минздраве Новосибирской области.

Причины аварии выясняют прокуратура, следственно-оперативная группа полиции и экипажи Госавтоинспекции Новосибирской области. На участке организовано реверсивное движение.

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