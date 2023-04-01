Автобус перевернулся около 11 утра. Фото: АСТ-54 Black.

Авария с автобусом на трассе под Новосибирском 1 апреля 2023 произошла на 87 километре дороги. Оассказываем, что известно на данный момент об автобусе с 47 пассажирами, который съехал в кювет на трассе Новосибирск - Кочки - Павлодар.

Telegram-канал «АСТ-54 Black» сообщает, что на месте уже работают врачи, а очевидцы встретили две машины реанимации.

На место также выехал прокурор Ордынского района и его заместитель.

— Предварительно установлено, что 1 апреля 2023 года около 11 часов на 87-ом км трассы Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. Автобус направлялся в р.п. Чистоозерное. Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров. Причины происшествия устанавливаются, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Также уточняются, сколько есть погибших и пострадавших. Очевидцы сообщают, что погиб водитель автомобиля.

КП-Новосибирск выясняет обстоятельства аварии.

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