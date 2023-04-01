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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:53

«Понятно, что это стеб»: Депутату Каверзиной из горсовета Новосибирска вручили премию за ремонт туалета

Депутату Каверзиной из горсовета Новосибирска вручили шуточную премию за ремонт туалета
Надежда РЫЖКИНА
После того, как туалет отремонтировали, он быстро превратился в интернет-мем. Фото: соцсети Светланы Каверзиной.

После того, как туалет отремонтировали, он быстро превратился в интернет-мем. Фото: соцсети Светланы Каверзиной.

Депутату городского совета Новосибирска Светлане Каверзиной вручат шуточную премию Georgievich Award из Санкт-Петербурга. Досталась ей такая почесть за ремонт деревянного туалета.

— Понятно, что это питерский стеб. Но кто сказал, что и мы здесь, в Новосибе, в стеб не можем? Я решила поехать на вручение, — написала Каверзина в своем Telegram-канале.

Премию вручат 10 апреля.

Напомним, история с туалетом, ставшая мемом, началась в конце 2022 года. Светлана Каверзина похвалилась отремонтированным туалетом для водителей на конечной остановке ОРМЗ. В соцсетях вирусный пост про туалет вызвал фурор, об этом событии даже узнали за рубежом.

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