«Понятно, что это стеб»: Депутату Каверзиной из горсовета Новосибирска вручили премию за ремонт туалета

После того, как туалет отремонтировали, он быстро превратился в интернет-мем. Фото: соцсети Светланы Каверзиной.

Депутату городского совета Новосибирска Светлане Каверзиной вручат шуточную премию Georgievich Award из Санкт-Петербурга. Досталась ей такая почесть за ремонт деревянного туалета.

— Понятно, что это питерский стеб. Но кто сказал, что и мы здесь, в Новосибе, в стеб не можем? Я решила поехать на вручение, — написала Каверзина в своем Telegram-канале.

Премию вручат 10 апреля.

Напомним, история с туалетом, ставшая мемом, началась в конце 2022 года. Светлана Каверзина похвалилась отремонтированным туалетом для водителей на конечной остановке ОРМЗ. В соцсетях вирусный пост про туалет вызвал фурор, об этом событии даже узнали за рубежом.

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