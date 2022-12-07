Новосибирский депутат отчиталась о ремонте деревянного туалета для водителей автобусов

Отремонтированный деревянный туалет для водителей. Фото: соцсети Светланы Каверзиной
Новосибирский депутат Светлана Каверзина отчиталась в своих соцсетях о ремонте деревянного туалета для водителей на конечной остановке ОРМЗ. Пост об этом появился 6 декабря и вызвал неоднозначный отклик.
— Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях, — написала Каверзина в соцсетях.
Пост завирусился в соцсетях, собрав огромное количество комментариев и репостов. Сначала люди подумали, что это шутка. А когда выяснилось, что на остановке ОРМЗ действительно отремонтировали деревянный туалет, начали недоумевать, как можно этим гордиться.
На гневные комментарии и всеобщее непонимание Каверзина ответила, что туалет расположен на территории Новосибирского района и отвечает за него другой депутат. Она посоветовала ответственному заняться проблемами своей территории, «чтоб весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей».
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