Группу «Сплин» удалили с афиши фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет под Новосибирском

Группа "Сплин" исчезла с афиши фестиваля. Фото: Иван ВИСЛОВ

Название группы «Сплин» исчезло с афиши фестиваля «Ветер Сибири», который должен будет состояться в августе под Новосибирском. Произошло это после заявления Союза Отцов Новосибирской области, который потребовал отменить выступление группы.

Ранее глава Союза Отцов области Сергей Майоров заявлял:

— Александр Васильев (лидер группы - прим.ред.) показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?

В списках музыкантов "Сплина" больше нет. Фото: скриншот сайта vetersibiri.ru.

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» должен состояться на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Планируется, что там выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана.

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Об этом сообщается на официальной странице организации (подробнее)

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