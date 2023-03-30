Союз Отцов в Новосибирске потребовал отменить выступление группы «Сплин» на «Ветре Сибири»

Союз Отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Спилн» на рок-фестивале «Ветер Сибири». Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

Союз Отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Руководитель общественной организации Сергей Майоров написал обращение к организаторам мероприятия.

— Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы «Сплин», Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? — обращение Сергея Майорова опубликовано на официальной странице Союза Отцов НСО Вконтакте.

Отметим, что фестиваль «Ветер Сибири» должен состояться на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Планируется, что там выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана.

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