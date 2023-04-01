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НовостиДом. Семья31 марта 2023 22:41

Не мешайте спать! Сонные мраморные кошки из Новосибирского зоопарка не рады папарацци

Сибирячка сняла на видео сонных мраморных кошек из Новосибирского зоопарка
Галина СИМОНОВА
Мраморные кошки из Новосибирского зоопарка счастливо проводят время в своем вольере и лениво позируют папарацци. Фото: Анна НОВИКОВА

Мраморные кошки из Новосибирского зоопарка счастливо проводят время в своем вольере и лениво позируют папарацци. Фото: Анна НОВИКОВА

Мраморные кошки из Новосибирского зоопарка счастливо проводят время в своем вольере и лениво позируют папарацци. Их поймала в свой объектив постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Пират и Дия мирно потягивались на лежанке с воем вольере, дремали и иногда приоткрывали глаза, чтобы посмотреть, кто пришел на них полюбоваться. Впрочем, фотографы грациозных кошек никак не смущали, и прерывать ради них свой релакс они даже и не думали: только изредка зевали и снова погружались в дремоту.

А вот медведица Валя, о которой КП-Новосибирск писала ранее, напротив — очень рада людям с камерами у своего вольера. И всегда готова им позировать во время своих прогулок по вольеру.

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