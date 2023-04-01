Не мешайте спать! Сонные мраморные кошки из Новосибирского зоопарка не рады папарацци

Мраморные кошки из Новосибирского зоопарка счастливо проводят время в своем вольере и лениво позируют папарацци. Фото: Анна НОВИКОВА

Мраморные кошки из Новосибирского зоопарка счастливо проводят время в своем вольере и лениво позируют папарацци. Их поймала в свой объектив постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Пират и Дия мирно потягивались на лежанке с воем вольере, дремали и иногда приоткрывали глаза, чтобы посмотреть, кто пришел на них полюбоваться. Впрочем, фотографы грациозных кошек никак не смущали, и прерывать ради них свой релакс они даже и не думали: только изредка зевали и снова погружались в дремоту.

А вот медведица Валя, о которой КП-Новосибирск писала ранее, напротив — очень рада людям с камерами у своего вольера. И всегда готова им позировать во время своих прогулок по вольеру.

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Во время своей прогулки она даже успела «пообщаться» с папарацци (подробнее).

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