Медведица Валя из Новосибирского зоопарка прогулялась по вольеру и отдохнула на пенечке

Бурая медведица Валя из Новосибирского зоопарка решила размять лапы и отправилась прогуляться по своему вольеру. Фото: Анна НОВИКОВА
Бурая медведица Валя из Новосибирского зоопарка решила размять лапы и отправилась прогуляться по своему вольеру. Ее прогулка попала в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.
Валя вышла из берлоги, немного понежилась на солнышке, осмотрела вольера и присела отдохнуть у пенька. Однако долго ее променад не продлился: рыхлый весенний снег оказался не лучшей площадкой для дефиле.
Тогда медведица решила поближе познакомиться с папарацци и даже немного им попозировала. Ну, а наобщавшись, отправилась в берлогу на боковую.
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