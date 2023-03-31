Медведица Валя из Новосибирского зоопарка прогулялась по вольеру и отдохнула на пенечке

Бурая медведица Валя из Новосибирского зоопарка решила размять лапы и отправилась прогуляться по своему вольеру. Фото: Анна НОВИКОВА

Бурая медведица Валя из Новосибирского зоопарка решила размять лапы и отправилась прогуляться по своему вольеру. Ее прогулка попала в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

Валя вышла из берлоги, немного понежилась на солнышке, осмотрела вольера и присела отдохнуть у пенька. Однако долго ее променад не продлился: рыхлый весенний снег оказался не лучшей площадкой для дефиле.

Тогда медведица решила поближе познакомиться с папарацци и даже немного им попозировала. Ну, а наобщавшись, отправилась в берлогу на боковую.

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