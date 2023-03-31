В Новосибирске возведут первый 60-этажный небоскреб за 3,5 млрд рублей

В Новосибирске построят первый в истории города небоскреб. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске построят первый в истории города небоскреб. На 60-этажное здание планируют потратить 3, 5 миллиардов рублей. Об этом министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал на пресс-конференции 31 марта.

— Проект беспрецедентный и очень сложный. Это будет жилой дом. Площадки для строительства есть, территории есть. Проект небоскрёба почти готов, осталось лишь согласовать место его размещения с Росавиацией, — сообщил министр.

По словам Колмакова, сразу после согласования начнётся экспертиза проекта здания. Сама стройка стартует либо в конце 2023 года, либо в начале 2024 года.

Он также пояснил, что обычная свечка обходится в 1 миллиард рублей. В случае с небоскрёбом проект иного формата. Речь идет о другом фундаменте и внутренних инженерных сетях.

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