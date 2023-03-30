Нижнюю Ельцовку в Новосибирске застроят 18-этажками

Площадь застройки — полтора миллиона квадратов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Участок улицы Тимакова в Новосибирске площадью полтора миллиона квадратов застроят. Об этом сказано в постановлении правительства региона.

— Комплексное развитие незастроенной территории проходит в рамках проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСитиНовосибирск», — указано в постановлении.

Часть Советского района застроят как малоэтажными, так и среднеэтажными многоквартирными домами. Общая площадь жилищ составит 315 тысяч квадратов. Также на территории будут магазины, рестораны, столовые и бар.

Кроме этого, Нижняя Ельцовка обзаведётся научно-исследовательскими институтами и центрами. Построят гостиницы, детские сады, школы, библиотеки и ТРЦ. Отдохнуть жители смогут в парке культуры.

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