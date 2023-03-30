«Дочери пришлось прыгать в воду»: утонувшая в новосибирской луже машина оказалась такси

Стали известны подробности об инциденте с утонувшей в луже машиной в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
Стали известны подробности об инциденте с утонувшей в луже машиной в Новосибирске. Напомним, случилось все в Кировском районе города, около дома № 56 на улице Бородина, днем в четверг, 30 марта. Иномарка ушла так глубоко под воду, что доставать ее пришлось автокраном.
— В этой машине ехала моя дочь. Она вызвала такси, чтобы доехать домой, приехал водитель на этой машине. Когда они уже подъезжали к ее дому, он, бог знает зачем, заехал в эту лужу и начал там тонуть. Причем, когда машину уже вытаскивали краном, дочери он выбраться никак не помог. Ей пришлось самой прыгать в эту ледяную воду и идти домой, — рассказал КП-Новосибирск отец девушки, ехавшей в машине.
По словам сибиряка, завтра его дочь намерена рассказать о случившемся полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске утонувшую в луже машину пришлось вытаскивать краном
Случилось все на улице Бородина (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер