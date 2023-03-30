В Новосибирске утонувшую в луже машину пришлось вытаскивать краном

Вытаскивать машину пришлось с помощью крана. Фото: "АСТ-54"
С приходом весны Новосибирск все больше начал напоминать Венецию. На внезапно образовавшиеся «каналы» прямо на дорогах горожане жалуются ежедневно. Однако некоторые лужи настолько глубоки, что преодолеть их не могут даже машины.
— В Кировском районе у дома № 56 на улице Бородина утонул автомобиль, который пришлось доставать при помощи крана, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Процесс спасения железного коня из водного плена засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика видно, как к машине привязали трос и вытянули ее из заполненной водой ямы.
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