В Новосибирске утонувшую в луже машину пришлось вытаскивать краном

Вытаскивать машину пришлось с помощью крана. Фото: "АСТ-54"

С приходом весны Новосибирск все больше начал напоминать Венецию. На внезапно образовавшиеся «каналы» прямо на дорогах горожане жалуются ежедневно. Однако некоторые лужи настолько глубоки, что преодолеть их не могут даже машины.

— В Кировском районе у дома № 56 на улице Бородина утонул автомобиль, который пришлось доставать при помощи крана, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Процесс спасения железного коня из водного плена засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика видно, как к машине привязали трос и вытянули ее из заполненной водой ямы.

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