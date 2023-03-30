В Новосибирске скончалась 14-летняя девочка, попавшая в ДТП с фурой на Гусинобродском шоссе

14-летняя девочка скончалась после ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 14-летняя девочка, попавшая в аварию с фурой и несколькими легковушками на Гусинобродском шоссе, скончалась. Сама авария произошла в среду, 29 марта, а о том, что от полученных травм ребенок скончался в больнице стало известно в четверг, 30.

— Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, вечером, 29 марта volkswagen врезался в притормозившую фуру. За рулем легковушки был 40-летний водитель. Он вез 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Все трое были доставлены в больницу.

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