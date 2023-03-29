В больнице двое детей: в Новосибирске Volkswagen влетел в притормозившую фуру на Гусинобродском шоссе

В ДТП пострадал водитель легковушки и два ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Там Volkswagen врезался в притормозившую фуру. ДТП произошло вечером 29 марта.

— 40-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen двигался по Гусинобродскому шоссе, когда у дома №104 врезался в остановившейся грузовик Volvo, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель легковушки и два его несовершеннолетних пассажира: 10-летний мальчик и 14-летняя девочки. Всех троих госпитализировали. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС, устанавливая обстоятельства происшествия.

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