«Наложат гипс от пояса до стопы»: мама семиклассницы, пытавшейся покончить с собой, рассказала о состоянии дочери

Девочка учится в седьмом классе. Фото: предоставлено Дарьей

Мама семиклассницы, пытавшейся покончить с собой в Новосибирске, рассказала о состоянии дочери. Девочка до сих пор в больнице.

- Мы с дочерью продолжаем находиться на лечении в больнице. Перед выпиской ей наложат гипс от пояса по стопу. Дома лежать 2 месяца, затем обратно в больницу на реабилитацию на 3 недели, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

По словам женщины, в сентябре ребенку предстоит еще одна операция.

Напомним, что девочка пыталась покончить с собой в начале марта. ЧП произошло в микрорайоне Нижняя Ельцовка. По словам женщины, все могло произойти из-за травли ребенка в школе.

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