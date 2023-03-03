«Из-за фото в дыму решили, что дочка курит»: мама семиклассницы, пытавшейся покончить с собой, рассказала о травле в школе

Девочка учится в седьмом классе. Фото: предоставлено Дарьей

ЧП случилось в новосибирском жилмассиве Нижняя Ельцовка: девочка пыталась покончить с собой. Мама школьницы Дарья утверждает, что перед этим в школе подростка травили. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«НЕ ХОДИЛА В ШКОЛУ»

Дочь Дарьи - семиклассница Лена* - проснулась утром и начала собираться в школу.

- За пару дней до случившегося мы были у родственников в Алтайском крае. Дочь была счастлива, смеялась, улыбалась. Когда вернулись домой и нужно было идти в школу, настроение резко изменилось. 8 февраля я ее будила несколько раз, Лена нехотя встала, но начала собираться. Она оделась, умылась, высушила голову, накрасилась, надела очки, школьную форму, - рассказывает Дарья, мама Лены.

По словам Дарьи, ее материнское сердце чувствовало неладное. Она постоянно прислушивалась, что происходит в комнате дочери. Внезапно все стихло. Мама быстро поняла, в чем дело, поэтому ребенка вовремя доставили в больницу.

- Сугроб спас жизнь. У дочки диагностировали сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, сломана тазобедренная кость и еще много чего, - уточняет мама Лены.

НА УЧЕТ ИЗ-ЗА ФОТО

По словам Дарьи, попытка суицида произошла после напряженной ситуации в школе. Проблем с учебой и поведением у девочки не было до 7-го класса.

- В начале учебного года у Лены начались проблемы с опозданиями. Бывало, она приходила уже после звонка, а завуч по воспитательной работе ее за это стыдила. 3 февраля у детей был медосмотр, в том числе они проходили психиатра, - объясняет Дарья. - А до этого в соцсетях моей дочки нашли фотографию, где она сидит в квартире то ли в пару, то ли в дыму. Подумали, что она курит. Меня вызвали к завучу на беседу. Добавлю, что осенью я давала разрешение на работу школьного психолога с дочерью. Никаких действий не последовало, и мы начали ходить к частному.

Беседа с Дарьей прошла в кабинете директора. Присутствовали социальный педагог, классный руководитель, психолог и другие специалисты.

- Добавлю, что накануне беседы я узнала, что после медосмотра психиатр заподозрил у Лены легкое депрессивное расстройство. Я рассказала директору, какие действия предпринимаю. С осени у дочери обострился пубертатный период. Она посещала психолога, но терапия - дело небыстрое. Специалист сказал, что она займет год, - продолжает мама Лены.

В итоге девочку поставили на внутришкольный учет из-за фотографии в соцсетях.

- Во время беседы завуч добавила, что проблема с опозданиями была проработана и устранена, проблем с учебой также не было. Основание постановки на учет - фото из соцсети. Все занесено в протокол нашей беседы. В кабинете директора завуч неоднократно предлагала позвонить инспектору ПДН. После собрания я записала дочь к психиатру, но ближайшая запись была на 23-е число, - добавляет женщина. - На данный момент мы с дочкой в больнице. Из всех педагогов с нами связывалась только наш классный руководитель. Она очень хорошо поддерживает Лену.

Сейчас Дарья хочет понять, кто виноват в случившемся. Она работает вместе с правозащитницей Анной Тажеевой.

- В данной ситуации много нарушений со стороны школы. Пубертат - сложный период в жизни человека, требующий особо повышенного внимания. Я считаю, что школа своим контролем превысила все полномочия, поэтому случилась эта трагедия. Сейчас мы ждем заключение от медицинской организации по здоровью девочки, чтобы выйти с исковым заявлением в суд, - сообщила КП-Новосибирск Анна Тажеева, правозащитница.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск связалась с директором школы, где учится Лена. Там ответили коротко:

- Сейчас никаких комментариев давать не можем. У нас проводится внутреннее педагогическое расследование. К делу также подключился Следственный комитет.

* Имя девочки изменено.

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