Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о реконструкции Первомайского сквера

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о предстоящей реконструкции Первомайского сквера. Фото: Зеленый Новосибирск
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о предстоящей реконструкции Первомайского сквера. Эту тему политик подняла в ходе пресс-конференции 30 марта.
По словам Анны Терешковой, в парке отремонтируют знаменитый фонтан «Мишка». Вице-мэр призналась, что в детстве проводила около него много времени.
− Я на этом «Мишке» себе несколько раз голову ломала. Я выросла в этом Первомайском сквере, поэтому «Мишка» − мой любимый фонтан с детства, − поделилась воспоминаниями политик.
Стоит отметить, что на День Победы Первомайский сквер еще будет работать. А вот на День города 25 июня его закроют. Привести в порядок территорию планируют до конца лета.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории хотят установить новые скамейки, урны и парковое освещение, обновить зеленый ландшафт, устроить клумбы из многолетников и отреставрировать фонтаны.
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