Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о реконструкции Первомайского сквера

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о предстоящей реконструкции Первомайского сквера. Фото: Зеленый Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о предстоящей реконструкции Первомайского сквера. Эту тему политик подняла в ходе пресс-конференции 30 марта.

По словам Анны Терешковой, в парке отремонтируют знаменитый фонтан «Мишка». Вице-мэр призналась, что в детстве проводила около него много времени.

− Я на этом «Мишке» себе несколько раз голову ломала. Я выросла в этом Первомайском сквере, поэтому «Мишка» − мой любимый фонтан с детства, − поделилась воспоминаниями политик.

Стоит отметить, что на День Победы Первомайский сквер еще будет работать. А вот на День города 25 июня его закроют. Привести в порядок территорию планируют до конца лета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории хотят установить новые скамейки, урны и парковое освещение, обновить зеленый ландшафт, устроить клумбы из многолетников и отреставрировать фонтаны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber