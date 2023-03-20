В 2023 году в Новосибирске планируют реконструировать Первомайский сквер

В Новосибирске хотят реконструировать Первомайский сквер. Фото: Зеленый Новосибирск
В Новосибирске хотят реконструировать Первомайский сквер. Реализовать проект планируют в этом году. Данную тему подняли на оперативном совещании в понедельник, 20 марта.
Предполагается, что реконструкция сквера станет продолжением проекта обновления театра Афанасьева. Напомним, открытие нового здания театра состоялось 19 марта.
− Нужно обеспечить преемственность, чтобы один проект дополнял другой, − подчеркнул губернатор НСО Андрей Травников.
К слову, дизайн-проект благоустройства Первомайского сквера был разработан в 2021 году. На территории предложили установить новые скамейки, урны и парковое освещение, обновить зеленый ландшафт, устроить клумбы из многолетников и отреставрировать фонтаны.
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