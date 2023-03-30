Глава новосибирского Совета отцов предложил вернувшимся с СВО военнослужащим вести уроки военной подготовки

Глава новосибирского Совета отцов рассказал, почему выступает за введение уроков военной подготовки в школах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых школах Новосибирской области с 1 сентября 2023 года вводят уроки начальной военной подготовки, совмещенные с ОБЖ. Как рассказал КП-Новосибирск глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров, по его мнению, система образования дополнится действительно необходимым предметом.

– Мужчина обязан уметь защищать свою семью, свою Родину. Многие военнослужащие возвращаются с СВО, в том числе те, кто получил ранения. Их было бы неплохо приобщить к преподаванию. Никто лучше них не сможет рассказать о военной подготовке, – считает Сергей Майоров.

В размещении оружейных комнатах в школах, по мнению общественника, нет ничего опасного: оружие не будет боевым, а пневматику используют сейчас и в страйкболе. При этом, напоминает глава Совета отцов, нельзя забывать о соблюдении мер предосторожности.

– Такие уроки нужны не только мальчикам, но и девочкам. В жизни пригодится та же тактическая медицина. Человеку стало плохо – они смогут оказать медицинскую помощь, – добавил Сергей Майоров.

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