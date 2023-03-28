В Новосибирской области с 1 сентября вернут начальную военную подготовку в школах

НВП планируют вернуть только в некоторых школах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области с 1 сентября 2023 года планируют вернуть начальную военную подготовку в некоторых школах. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, восстановить НВП в рамках курса ОБЖ решило российское правительство, однако необходимые методические пособия еще не разработаны. Тем не менее Новосибирская область начнет вводить НВП уже в новом учебном году.

Губернатор также отметил, что с возвращением начальной военной подготовки необходимо должным образом организовать учебные кабинеты и восстановить их обеспечение, а также подготовить преподавателей.

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