Глава «Веги» Андрей Панферов прокомментировал видео с наводкой по танкам в зоне СВО

В сети появилось видео, на котором идет наводка российской артиллерии на войска противника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором идет наводка российской артиллерии на войска противника. В кадре — пехота, танки и пикапы. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что за кадром звучит голос первого спикера новосибирского Заксобрания и командира батальона «Вега» Андрея Панферова.

— Подобные боевые действия наши военнослужащие проводят. Какую-то конкретную информацию предоставлять не имею права, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Напомним, батальон «Вега» находится в зоне проведения специальной военной операции с начала февраля 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о наградах бойцам

Батальон сейчас находится в зоне СВО (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber