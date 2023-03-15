Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о наградах бойцам

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о наградах, к которым представлены его бойцы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о наградах, к которым представлены его бойцы. Батальон с начала февраля находится в зоне проведения специальной военной операции.

— Ребята у нас воюют хорошо, все полны решимости одержать победу. Воюют умело, даже несмотря на непростые погодные условия, которые сложились с приходом весны, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов. — Поскольку все у нас имеют воинскую специальность, и выкладываются на полную, исполняя свои обязанности, то всех отличившихся приставляем к наградам, как ведомственным, так и государственным. Сейчас идет оформление документов, штаб работает над этим.

Прокомментировал Андрей Панферов также информацию о том, что он в обозримом будущем может передать командование батальоном.

— Я как служил, так и служу, пока не будет принято иное решение старшим командованием. Рано или поздно ротация офицерского состава произойдет, но пока предпосылок нет, и я выполняю свои обязанности в полной мере, — отметил командир.

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