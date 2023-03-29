В Новосибирске смягчили приговоры экс-сотрудникам мэрии по «делу 1500 квартир»

В Новосибирске смягчили наказание троим экс-чиновникам мэрии, которые наваривались на муниципальном жилье. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирской области смягчили наказание троим фигурантам уголовного дела о хищении «1500 квартир». Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Бывшей чиновнице мэрии Светлане Стыниной, ее заму Андрею Гудченко и предпринимательнице Елене Камерзановой смягчили приговор за особо крупное мошенничество. Последнюю полностью освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Также Новосибирский областной суд освободил от наказания экс-чиновников Стынину и Гудченко по одному из эпизодов хищений, по двум другим их приговорили к условному сроку и штрафу каждому по 400 тысяч рублей.

Троица незаконно завладела правами на 52 муниципальные квартиры с 2008 по 2014 годы. Его продавали агентству недвижимости по цене на 30 – 50% ниже рыночной, а сэкономленные средства делили.

Изначально следователи предполагали, что квартир было более полутора тысяч. Но за годы цифра сильно уменьшилась. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.

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