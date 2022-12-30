В Новосибирске суд вынес приговор по делу о хищениях 1500 квартир

Стынину и ее зама приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Фото: Управление судебного департамента в НСО.

В пятницу, 30 декабря, суд признал виновными двух бывших чиновников мэрии и директора компании «АД РЕМ». Завершилось громкое дело о хищениях 1500 квартир. Его вели более 10 лет, некоторые эпизоды не доказали, по многим истекли сроки. Троих новосибирцев признали виновными в мошенничестве лишь с 52 квартирами.

Как сообщают в пресс-службе Центрального районного суда, к лишению свободы условно приговорили бывшую главу комитета мэрии Новосибирска по жилищным вопросам Светлану Стынину, ее заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. Кроме того, каждому назначили крупные штрафы в сотни тысяч рублей.

Стынина и Гудченко получили по 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, а также штрафы в полмиллиона. Камерзанову приговорили к 3 годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Чиновники и предприниматель с 2008 по 2014 годы присваивали муниципальные квартиры по заниженной стоимости и перепродавали по рыночным ценам.

Приговор не вступил в законную силу.

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