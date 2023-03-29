В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась шестичасовая пробка из-за утренней аварии. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась шестичасовая пробка из-за утренней аварии. Напомним, утром 29 марта там случилось массовое ДТП с фурой и несколькими легковыми автомобилями.

— Водитель фуры врезался в ограждение и вылетел в овраг. После этого автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу и снес пять автомобилей, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Затор на шоссе растянулся от перекрестка с улицей Черемушной до перекрестка с улицей Первомайской. Сейчас сервис 2ГИС оценивает загруженность дорог в городе в 6 баллов.

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