В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась шестичасовая пробка из-за утренней аварии. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась шестичасовая пробка из-за утренней аварии. Напомним, утром 29 марта там случилось массовое ДТП с фурой и несколькими легковыми автомобилями.
— Водитель фуры врезался в ограждение и вылетел в овраг. После этого автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу и снес пять автомобилей, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Затор на шоссе растянулся от перекрестка с улицей Черемушной до перекрестка с улицей Первомайской. Сейчас сервис 2ГИС оценивает загруженность дорог в городе в 6 баллов.
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