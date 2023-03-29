Массовая авария произошла в Новосибирске на Бердском шоссе

На Бердском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в среду, 29 марта, на Бердском шоссе в сторону Новосибирска собралась огромная пробка. Там произошло массовое ДТП с фурой и несколькими легковыми автомобилями.

По данным группы пропаганды Госавтоинспекции, водитель фуры врезался в ограждение и вылетел в овраг. После этого автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу и снес пять автомобилей.

Фура свалилась в кювет. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Организовано реверсивное движение. Водитель фуры серьезно пострадал, спасатели достали его из машины и передали врачам скорой помощи.

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