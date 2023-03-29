Иван Прудников главный подозреваемый. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске присяжные не явились на суд по делу об убийстве подростка на пляже «Бумеранг». Напомним, по данным следствия подростка из Кемерово зарезали на берегу Обского моря. Убийцу искали три года, а в 2021 году задержали бывшего охранника кемпинга Ивана Прудникова. Он стал главным подозреваемым.

Дело начали рассматривать с участием присяжных.

- Присяжные вынесли вердикт, передали лист судье, после этого она ушла в совещательную комнату и сказала, что заседание состоится 29 марта, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Бузюргин, адвокат Ивана Прудникова.

Сегодня 29 марта должны были огласить вердикт, но судья решила иначе.

- Четверо присяжных не явились. Суд не стал их дожидаться , распустил коллегию и постановил рассматривать по новой, - объяснил адвокат.

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