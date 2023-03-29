Транспортная прокуратура проводит проверку после приземления самолета с туристами из Новосибирска на лёд Байкала

Транспортная прокуратура проводит проверку после приземления туристов из Новосибирска на лёд Байкала. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как частный самолет с туристами из Новосибирска приземлился прямо на озеро Байкал. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 25 марта. Пилот без разрешения посадил самолет с двумя пассажирами на лёд Байкала. За это в отношении пилота составили административный протокол о нарушении установленного режима на территориях национальных парков.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что туристы вылетели из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед.

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