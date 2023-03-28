Новосибирские туристы незаконно посадили самолёт на лёд Байкала. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Туристы из Новосибирска незаконно посадили самолет на акваторию пролива Малое Море. Нарушение выявили инспекторы особо охраняемой природной территории во время патрулирования. Информацию об инциденте, случившемся 25 марта, КП-Новосибирск подтвердили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

– Туристы пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Им пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства, - рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

На новосибирских туристов составили административный протокол по статье 8.39. КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Для физлиц по статье предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей, а для юрлиц – до пятиста тысяч рублей.

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