«Город утонул, вода заходит в дома»: жители Татарска под Новосибирском жалуются на потоп

Татарск затопило грязной водой из-за таяния снега. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Жители города Татарска пополнили список пострадавших от сильного весеннего паводка в Новосибирской области. Об этом они рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Город утонул. Везде вода, уже в дома заходит, портится имущество. По дорогам вообще ходить невозможно – спальный район погряз в воде и грязи, – говорят жители.

Жители города Татарска под Новосибирском ощутили начало весеннего паводка. Фото: Инцидент Новосибирск.

По словам местных, муниципальные службы не предпринимают мер по ликвидации потопа. Люди хотят, чтобы на проблему обратили внимание в областном правительстве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как дома в поселке залило нечистотами из-за того, что паводок затопил колодцы.

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