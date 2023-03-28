На новосибирца, подравшегося с полицейскими в магазине, возбудили два уголовных дела

Сибиряк напал на двух полицейских. Фото: "Типичный Ленинский | Новосибирск"

На агрессивного новосибирца, который напал на двух сотрудников полиции минувшей ночью, возбудили два уголовных дела. Напомним, что правоохранителей вызвали, чтобы утихомирить дебошира в магазине, однако он оказал сопротивление при задержании и сильно толкнул одного из полицейских.

— Правонарушителя арестовали и поместили в спецприемник. Был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Также было возбуждено два уголовных дела по статьям за применение насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти, — рассказали в региональном МВД.

В ведомстве добавили, что полицейскому, которого толкнул пьяный сибиряк, медпомощь не понадобилась. Дебоширом же оказался 48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и хранение наркотиков.

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